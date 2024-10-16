В Казани изменится расписание электричек до аэропорта

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Город
16 октября 2024  14:23

С 19 по 25 октября изменится расписание электричек, курсирующих между железнодорожным вокзалом «Казань-1» и аэропортом имени Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

В период проведения саммита БРИКС электрички будут наиболее удобным и быстрым вариантом транспорта в указанном направлении.

На маршруте в сторону аэропорта продолжат курсировать девять электропоездов, а в обратном направлении — 11. Кроме того, для повышения комфорта пассажиров будут добавлены дополнительные рейсы.

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