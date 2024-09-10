В Казани изменится расписание электричек в Канаш и Нижний Новгород

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Город
10 сентября 2024  18:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане в связи с ремонтными работами на участке Тюрлема – Свияжск с 12 сентября по 21 ноября меняется расписание движения пригородных поездов, следующих по маршрутам Казань – Нижний Новгород и Канаш – Казань – Канаш.

Так, отправление электричек №№6737/6739/6741/6742 (с 15 сентября – №№7007/7009/7011/7012) из Казани будет перенесено на 15:46, что на четыре минуты раньше привычного графика. Время прибытия в Нижний Новгород останется прежним – 21:49.

Коснутся изменения и движения электричек, курсирующих между Казанью и Канашем. Пригородные поезда №6734 (с 15 сентября – №7024) и №6360, следующие из Канаша в Казань, до станции Тюрлема будут ходить по обычному расписанию, а далее – с учетом корректировок. В результате электричка №6734 прибудет в Казань на четыре минуты позже – в 22:11, а №6360 – в 20:24 (на три минуты позже). Отправление электрички №6357 из Казани в Канаш переносится на 18:00 (на 22 минуты позже). Прибытие в Канаш ожидается в 20:54 (на 25 минут позже).

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