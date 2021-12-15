В Казани изменится режим работы мобильных пунктов вакцинации

В Казани с 17 декабря поменяется режим работы мобильных пунктов вакцинации, а внекоторых до конца декабря работа завершится. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Торговые центры:

– Мега (пр. Победы, 141). Пункт будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00.

– «Парк Хаус» (пр. Ямашева, 46/33). Работает для тех, кому необходимо пройти повторную вакцинацию. Ежедневно, с 10:00 до 20:00.

– ТЦ «Южный». Работает ежедневно, с 10:00 до 20:00.

– KazanMall (отдельный вход с улицы Павлюхина). Пункт завершит работу в 20:00 30 декабря 2021 года.

– «Мегастрой» по пр. Победы, 101 и Мегастрой по пр. 2-я Азинская, 7б. Пункты завершат работу в 20:00 17 декабря 2021 года.

– Здание закрывшегося аквапарка «Барионикс» (ул. Гафури, 46). Пункт завершит работу в 17:00 17 декабря 2021 года.

Офисы «Сбербанка»:

По улице Пушкина, 4 работает в будние дни с 9:00 до 18:00. По улице Альберта Камалеева, 26/12 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, однако с 17:00 17 декабря 2021 года прекратит свою работу.

Культурные центры Казани:

КЦ «Московский» будет продолжать свою работу с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00.

Пункт в КДК имени Ленина прекратит работу в 19:00 17 декабря 2021 года, а пункт в КЦ Сайдаш завершит работу в 17:00 30 декабря 2021 года.