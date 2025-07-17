В Казани изменят маршруты автобусов 22 и 89 из-за крестного хода

21 июля в столице Татарстана в связи с проведением крестного хода в честь обретения Казанской иконы Божией Матери временно изменятся маршруты движения двух городских автобусов. Корректировки затронут маршруты №22 и №89, сообщает пресс-служба МУП «ПАТП №2».

С 7:00 утра автобусы, следующие в направлении улицы Можайского, будут двигаться по альтернативному пути: улица Карла Маркса – улица Пушкина – Право-Булачная – площадь Тысячелетия. В обратном направлении транспорт проследует через площадь Тысячелетия, Лево-Булачную, Астрономическую, Лобачевского и Карла Маркса, после чего вернется на обычный маршрут.

Праздничные мероприятия начнутся в 7:30 утра с молебна в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Затем участники крестного хода пройдут по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря.

Как только праздничные мероприятия завершатся, автобусы №22 и №89 возобновят движение по стандартным маршрутам. Власти призывают пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений.