 В Казани к кнопке тревожной сигнализации подключили 100% школ и детсадов
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В Казани к кнопке тревожной сигнализации подключили 100% школ и детсадов

Все муниципальные школы оснащены камерами видеонаблюдения.

Город
19 июня 2023  10:23
Автор:
Дамира Хайрулина

Кнопкой тревожной сигнализации оснастили 100% школ и детских садов Казани. Как сообщил сегодня начальник Управления информационных технологий и связи Казани Дмитрий Кремлев, такие кнопки работают не только в зданиях, но и по всей прилегающей территории образовательных учреждений.

«То, что на 100% оборудовали школы и детсады – это большая победа. Большие ресурсы – как финансовые, так и трудовые были потрачены. Но безопасность детей – это вопрос номер один для нас», –  отметил мэр Казани Ильсур Метшин, заслушав доклад.

Градоначальник также положительно оценил практику создания «Виртуального мониторингового центра».

«Это тот случай, когда не только установили оборудование, но и сработали на опережение – создание «Виртуального [мониторингового] центра, который позволяет сразу видеть неисправности той или иной системы безопасности и оперативно его устранять - это большой шаг вперед, по сравнению с тем, как раньше работали подрядные организации. Ездили по нашим социальными объектам делали проверку. Оперативно объехать 326 детсада и 169 муниципальных школ невозможно. Виртуальный центр — это то, что решает. Это проблема оперативности, важно эту работу продолжить», –  добавил он.

К «Виртуальному мониторинговому центру» в Казани подключены свыше 320 объектов социальной сферы. В режиме онлайн проводится мониторинг работоспособности более 1,1 тыс. камер видеонаблюдения и более 20 тыс. датчиков автоматической пожарной сигнализации.

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