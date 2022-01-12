Новый казанский технопарк откроется в зданиях бывшей фабрики «Спартак» в декабре 2022 года

В Казани в декабре 2022 года на месте бывшей обувной фабрики стартует новый технопарк «Спартак». Об этом «КВ» рассказали в пресс-службе Минцифры.

«Технопарк „Спартак“ по планам начнет свою работу в декабре 2022 года. Он будет частью IT-квартала», — сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что площадка парка будет выполнена в основном в формате open space. Это позволит увеличить вместимость и дать рабочие места большему количеству компаний. Парк будет состоять из двух зданий.

В технопарке также планируют за пять лет создать более трех тысяч рабочих мест для 130 новых компаний.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что новый технопарк в Казани откроют в здании бывшей обувной фабрики «Спартак».

Фабрика «Спартак» была основана еще в 1916 году и поставляла обувь во всю страну. В 2016 году предприятие отпраздновало свое столетие, а уже в 2017 вошло в процедуру банкротства.

Предприятие входило в Орбиту «Татфондбанка», чей учредитель Роберт Мусин был приговорен к 12 годам лишения свободы по статье «Злоупотребление полномочиями» УК РФ в 2021 году.

В 2018 году Арбитражный суд признал предприятие банкротом и в отношении фабрики было открыто конкурсное производство. Далее «Спартак» ушел с молотка за 551 млн рублей — по цене почти втрое ниже стартовой.