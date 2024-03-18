В Казани к лету все трамваи и троллейбусы переведут на бескондукторную оплату проезда

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Республика
18 марта 2024  15:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В мае власти города ожидают поставку оборудования для бескондукторной оплаты, чтобы установить его во все трамваи и троллейбусы Казани. Мера помогла решить вопрос с дефицитом кондукторов, заявил на «деловом понедельнике» директор «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

В прошлом году бесконтактной системой оплаты оборудовали 77% имеющегося транспорта. Появилась возможность оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов, но и наличные средства по-прежнему можно передавать водителю.

Пока «Метроэлектротрансу» не хватает еще 200 кондукторов при условии, что на данный момент работают больше 600 человек. Почти 30 человек подписали контракт о военной службе на СВО или были мобилизованы. В прошлом году зарплату сотрудников повысили на 20%, в этом году увеличат еще на 10%. 

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