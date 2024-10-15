В Казани к саммиту БРИКС открылись новые президентские люксы в 13 отелях

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Город
15 октября 2024  17:12

К саммиту БРИКС в Казани создаются новые условия для размещения высокопоставленных гостей. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что в городе было открыто 13 президентских люксов, что в сумме с уже имеющимися восемью номерами составляет 21 люкс для главы государств. Иванов подсчитывает — это значительные инвестиции, которые составляют порядка 1 миллиарда рублей. 

Для размещения делегаций на предстоящем саммите БРИКС планируется задействовать около 6,5 тысячи номеров различной категории. Иванов отметил, что Казань сможет обеспечить жильем всех гостей мероприятия.

В свободное время для делегаций предусмотрены экскурсионные программы в Казани, Свияжске, Великом Болгаре и Елабуге.

По словам Иванова, в других городах России нет такого количества президентских номеров, что делает Татарстан конкурентоспособным в сфере туризма.

Директор одного из ведущих отелей города Виталий Большаков отметил, что саммит БРИКС не принесёт значительной финансовой выгоды для гостиниц, однако это станет важным шагом в создании международного имиджа региона и привлечении туристов в Татарстан.

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