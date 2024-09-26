В Казани к саммиту БРИКС отреставрируют железнодорожный вокзал

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Город
26 сентября 2024  09:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии саммита БРИКС в здании казанского железнодорожного вокзала «Казань-1» пройдут реставрационные работы. Вокзал был построен в 1895-1896 годах и признан объектом культурного наследия.

Реставрационные работы, как рассказал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, будут включать в себя усиление проемов, отделку помещений, устройство перегородок, монтаж инженерных систем, а также ремонт штукатурки и покраску стен и лепного декора. Особое внимание будет уделено залу ожидания, который планируют преобразовать в VIP-зону для высокопоставленных гостей.

Архитектура вокзала – это гармоничное сочетание эклектики и элементов псевдорусского стиля. Торжественности зданию придают выразительные ризалиты, изящные пилястры и лепнина, контрастирующая с фактурой красного кирпича. Центральный портал, увенчанный двумя куполами, подчёркивает парадный характер постройки.

 Фото: © комитет РТ по охране ОКН

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