В Казани капитальный ремонт МКД выполнен на 67%

В Казани на капитальный ремонт 180 многоквартирных домов в 2024 году выделено более 3 миллиардов рублей. Об этом на деловом понедельнике доложил мэр города Ильсуру Метшину глава городского комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

На сегодняшний день работы по всем районам города выполнены на 67,1%. Лидируют Авиастроительный и Ново-Савиновский районы, Вахитовский и Приволжский пока отстают.

Все сезонные работы – такие как отопление, крыши, фасады – должны быть завершены до 15 августа, а полностью капремонт всех домов – до 1 октября. Подрядчикам, которые не уложатся в сроки, грозят штрафы.

В программу капремонта этого года входят ремонт крыш в 70 домах, 49 фасадов, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Также в городе по программе капремонта установят почти полторы сотни новых лифтов. Они антивандальные, энергосберегающие, а также оснащены кнопками со шрифтом Брайля для слабовидящих.