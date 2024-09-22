В Татарстане катер перевернулся, один человек погиб

В Казани в районе паромной переправы Аракчино-Верхний Услон катер столкнулся с пирсом и перевернулся, сообщает пресс-служба МЧС России.
На борту находились 5 взрослых. Четверым удалось спастись, однако 37-летний мужчина оказался заблокирован под перевернувшимся судном.
Прибывший на место происшествия водолаз извлек тело погибшего. Выяснилось, что мужчина был без спасательного жилета.
По предварительным данным, причиной трагедии стало управление катером в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.