В Татарстане катер перевернулся, один человек погиб

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Город
22 сентября 2024  08:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани в районе паромной переправы Аракчино-Верхний Услон катер столкнулся с пирсом и перевернулся, сообщает пресс-служба МЧС России.

На борту находились 5 взрослых. Четверым удалось спастись, однако 37-летний мужчина оказался заблокирован под перевернувшимся судном.

 Фото: © МЧС России

Прибывший на место происшествия водолаз извлек тело погибшего. Выяснилось, что мужчина был без спасательного жилета.

По предварительным данным, причиной трагедии стало управление катером в состоянии алкогольного опьянения.

 Фото: © МЧС России 

В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

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