В Татарстане катер перевернулся, один человек погиб

В Казани в районе паромной переправы Аракчино-Верхний Услон катер столкнулся с пирсом и перевернулся, сообщает пресс-служба МЧС России.

На борту находились 5 взрослых. Четверым удалось спастись, однако 37-летний мужчина оказался заблокирован под перевернувшимся судном.

Фото: © МЧС России

Прибывший на место происшествия водолаз извлек тело погибшего. Выяснилось, что мужчина был без спасательного жилета.

По предварительным данным, причиной трагедии стало управление катером в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: © МЧС России

В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.