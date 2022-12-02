 В Казани каток возле стадиона «Ак Барс Арена» откроется 3 декабря
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В Казани каток возле стадиона «Ак Барс Арена» откроется 3 декабря

При предъявлении карты «Батыр» проход на каток бесплатный со своими коньками.

Город
2 декабря 2022  15:55
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани 3 декабря возле стадиона «Ак Барс Арена» откроется каток под открытым небом. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы РТ.

«Благодаря особой технологии заливки он будет работать при любых погодных условиях», — заявили в мэрии.

По будням каток будет работать с 17:00 до 22:00 , в выходные — с 10:00 до 23:00 Вход со стороны улицы Чистопольской. Отмечается, что при предъявлении карты «Батыр» проход на каток со своими коньками будет бесплатным.

Напомним, что каток начали заливать и на стадионе «Ракета». Для начала же заливки открытых катков необходима стабильная минусовая температура на протяжении 10 дней.

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