В Казани каток возле стадиона «Ак Барс Арена» откроется 3 декабря

В Казани 3 декабря возле стадиона «Ак Барс Арена» откроется каток под открытым небом. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы РТ.

«Благодаря особой технологии заливки он будет работать при любых погодных условиях», — заявили в мэрии.

По будням каток будет работать с 17:00 до 22:00 , в выходные — с 10:00 до 23:00 Вход со стороны улицы Чистопольской. Отмечается, что при предъявлении карты «Батыр» проход на каток со своими коньками будет бесплатным.

Напомним, что каток начали заливать и на стадионе «Ракета». Для начала же заливки открытых катков необходима стабильная минусовая температура на протяжении 10 дней.