 В Казани кондуктор 45-го автобуса пыталась высадить ребенка, который не мог оплатить проезд
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В Казани кондуктор 45-го автобуса пыталась высадить ребенка, который не мог оплатить проезд

За мальчика заступилась одна из пассажирок.

Город
2 декабря 2022  16:40
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в Казани кондуктор 45-го автобуса пыталась высадить мальчика, у которого не хватало денег на транспортной карте. За ребенка вступилась одна из пассажирок. 

«Решила заступиться за мальчика, потому что кондуктор не имеет права высаживать его, и реально испугалась физической расправы надо мной. Она начала кричать и на меня, и на мальчика», — рассказала женщина телеканалу «Татарстан-24». 

Ранее «КВ» сообщали, что в казанском автобусе № 36 пассажир подрался с кондуктором. Пассажир не хотел оплачивать проезд, нахамил и ударил кондуктора по лицу. Из-за чего последний не удержался и продолжил драку. За этот поступок кондуктор был отстранен от работы и направлен на дополнительный инструктаж.

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