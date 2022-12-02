В Казани кондуктор 45-го автобуса пыталась высадить ребенка, который не мог оплатить проезд

Сегодня в Казани кондуктор 45-го автобуса пыталась высадить мальчика, у которого не хватало денег на транспортной карте. За ребенка вступилась одна из пассажирок.

«Решила заступиться за мальчика, потому что кондуктор не имеет права высаживать его, и реально испугалась физической расправы надо мной. Она начала кричать и на меня, и на мальчика», — рассказала женщина телеканалу «Татарстан-24».

Ранее «КВ» сообщали, что в казанском автобусе № 36 пассажир подрался с кондуктором. Пассажир не хотел оплачивать проезд, нахамил и ударил кондуктора по лицу. Из-за чего последний не удержался и продолжил драку. За этот поступок кондуктор был отстранен от работы и направлен на дополнительный инструктаж.