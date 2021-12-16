 В Казани работу коммунальщиков будет контролировать искусственный интеллект
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В Казани работу коммунальщиков будет контролировать искусственный интеллект

Система CitySoft будет следить за качеством уборки снега, а также фиксировать акты вандализма.

Город
16 декабря 2021  14:34
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани следить за качеством исполнения работы коммунальщиков будет искусственный интеллект, сообщает Лента.ру.

Система CitySoft, разработанная «Ростелекомом», будет контролировать уборку снега на территории, фиксировать пробемы с освещением и акты вандализма. Данные будут собирать камеры в общественном и специальном транспорте.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что сейчас в регионах люди сами фотографируют факты недочетов в работе ЖКХ, что является бессистемным подходом в этом вопросе. Нейросеть же исключит человеческий фактор и сделает работу коммунальщиков более прозрачной.

Сейчас и в Москве объявлен конкурс на систему контроля сферы ЖКХ с помощью нейронной сети, подключенной к более чем 100 тысячам видеокамер.

 

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