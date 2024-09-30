В Казани контролеры проверили оплату проезда у 66 тысяч пассажиров

news_top_970_100
Город
30 сентября 2024  09:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Контрольно-ревизионный отдел МУП «Метроэлектротранс» продолжает проверки оплаты проезда в общественном транспорте. За прошедшую неделю контролеры проверили 1537 трамваев и троллейбусов, что составляет 66 638 пассажиров.

Выявлено 512 безбилетных пассажиров. Это всего 0,7% от общего числа проверенных. Еще 8662 человека оплатили проезд после замечания контролера.

В «Метроэлектротранс» напоминают, что оплачивать проезд необходимо в течение одной остановки. В случае отказа пассажиру грозит штраф или высадка из транспорта.

Все средства, полученные от оплаты проезда, идут на финансирование городского электротранспорта.

news_right_column_240_400
Новости
Пенсионерам из РТ расскажут, как защитить свои квартиры и дома от мошенников
В центре Казани водитель иномарки сбил велосипедиста
Казань посетили на 10% больше туристов, чем в прошлом году
Казанские полицейские задержали 24-летнюю закладчицу наркотиков
В казанском гараже обнаружили склад контрафактного алкоголя
Минниханов обратился к татарстанцам по случаю Дня воссоединения регионов с РФ
Тимур, Милена и София: в Казани назвали самые популярные имена новорожденных
В Казани флешмобом отметили День воссоединения новых регионов с Россией
В Казани флешмобом отметили День воссоединения новых регионов с Россией