В Казани контролеры проверили оплату проезда у 66 тысяч пассажиров

Контрольно-ревизионный отдел МУП «Метроэлектротранс» продолжает проверки оплаты проезда в общественном транспорте. За прошедшую неделю контролеры проверили 1537 трамваев и троллейбусов, что составляет 66 638 пассажиров.

Выявлено 512 безбилетных пассажиров. Это всего 0,7% от общего числа проверенных. Еще 8662 человека оплатили проезд после замечания контролера.

В «Метроэлектротранс» напоминают, что оплачивать проезд необходимо в течение одной остановки. В случае отказа пассажиру грозит штраф или высадка из транспорта.

Все средства, полученные от оплаты проезда, идут на финансирование городского электротранспорта.