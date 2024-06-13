В Казани курсант танкового училища сделал предложение девушке на концерте в честь Дня России

Празднование Дня России в столице Татарстана завершилось масштабным концертом у казанской Чаши, собравшим десятки тысяч зрителей. Поздравить гостей и жителей региона приехал Сосо Павлиашвили. Однако запомнился зрителям этот вечер не только концертом, но и романтическим предложением руки и сердца, которое прозвучало прямо на главной сцене.

В атмосфере праздничного вечера, перед десятками тысяч зрителей, курсант Казанского танкового училища Радмир Галиев сделал предложение своей девушке Аделине.

«Наша история очень романтичная, пока еще она короткая, но я очень хотел бы написать с тобой эту историю любви, прожив вместе долгую и счастливую жизнь», – сказал Радмир, встав на одно колено под бурные аплодисменты публики.

Фото: © телеграм-канал мэрии Казани

Романтичный момент стал неожиданным и трогательным подарком для всех присутствующих на концерте, который состоялся у Центра семьи «Казан». В концерте также приняли участие лучшие творческие коллективы республики, звезды татарской эстрады и известные российские артисты. В завершении прогремел салют над акваторией Казанки.