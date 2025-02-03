В Казани легковушка столкнулась с автобусом, двое пострадали

news_top_970_100
Город
3 февраля 2025  15:16

В Казани на перекрестке улиц Тэцевская и Копылова произошла авария с участием автобуса маршрута 89 и легкового автомобиля Kia. 

По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя легковушки, который проехал на красный свет. В то же время, автобус двигался по мигающему зеленому сигналу, направляясь к улице Декабристов. 

В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир Kia. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

news_right_column_240_400
Новости
Путин подписал закон о штрафах за продажу табака и вейпов несовершеннолетним
Татарстан и другие регионы России под угрозой нашествия саранчи из-за теплой зимы
В Казани легковушка столкнулась с автобусом, двое пострадали
В Казани задержали шесть нелегальных мигрантов
Скоро завершится строительство нового СИЗО на тысячу мест в Казани
Часовня-прозекторская Казанского университета признана памятником культуры
Часовня-прозекторская Казанского университета признана памятником культуры
Искусственный интеллект будет следить за вывозом мусора в Татарстане
В прошлом году туристы потратили в Казани почти 31 млрд рублей