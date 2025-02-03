В Казани легковушка столкнулась с автобусом, двое пострадали

В Казани на перекрестке улиц Тэцевская и Копылова произошла авария с участием автобуса маршрута 89 и легкового автомобиля Kia.

По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя легковушки, который проехал на красный свет. В то же время, автобус двигался по мигающему зеленому сигналу, направляясь к улице Декабристов.

В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир Kia. На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии.