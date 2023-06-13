 В Казани лидером голосования по благоустройству стала вторая очередь бульвара по улице Серова
news_header_top_970_100

В Казани лидером голосования по благоустройству стала вторая очередь бульвара по улице Серова

За общественное пространство свой голос отдали 12 820 человек.

Город
13 июня 2023  11:28
Автор:
Дамира Хайрулина

Жители Казани выбрали объекты благоустройства 2024 года. Лидером онлайн-голосования стала вторая очередь бульвара по улице Серова в Московском районе города, за который свой голос отдали 12 820 человек. Об итогах голосования сообщил сегодня председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

«Концепция бульвара на Серова изначально предполагала работу с водоемом. Это было местом сбора сточных вод. В 2023 году будет благоустроена часть западной половины бульвара, примыкающего к спортивному комплексу для людей с ОВЗ», –  отметил он.

Второе место с 12,5 тыс. голосами занял проект благоустройства озера Чайковое.

«Благоустройство территории Большого Чайкового озера позволит добиться проницаемости квартала с улицы Чуйкова до Лаврентьева. Комфортная связь планируется и между территорией больницы и перинатального центра. К реорганизации планируется рыночная площадь по улице Лаврентьева», –  рассказал он.

На третьем месте голосования расположился «Свой вариант». Свои предпочтения написали почти 12 тыс. казанцев.

«Это нам помогает увидеть территории потенциальные для благоустройства. Например, в прошлом году в «Свой вариант» жители активно вписывали сквер в микрорайоне «Солнечный город», благодаря чему в этом году сквер вынесли в отдельную категорию», –  резюмировал Саляхутдинов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети