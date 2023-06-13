В Казани лидером голосования по благоустройству стала вторая очередь бульвара по улице Серова

Жители Казани выбрали объекты благоустройства 2024 года. Лидером онлайн-голосования стала вторая очередь бульвара по улице Серова в Московском районе города, за который свой голос отдали 12 820 человек. Об итогах голосования сообщил сегодня председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

«Концепция бульвара на Серова изначально предполагала работу с водоемом. Это было местом сбора сточных вод. В 2023 году будет благоустроена часть западной половины бульвара, примыкающего к спортивному комплексу для людей с ОВЗ», – отметил он.

Второе место с 12,5 тыс. голосами занял проект благоустройства озера Чайковое.

«Благоустройство территории Большого Чайкового озера позволит добиться проницаемости квартала с улицы Чуйкова до Лаврентьева. Комфортная связь планируется и между территорией больницы и перинатального центра. К реорганизации планируется рыночная площадь по улице Лаврентьева», – рассказал он.

На третьем месте голосования расположился «Свой вариант». Свои предпочтения написали почти 12 тыс. казанцев.

«Это нам помогает увидеть территории потенциальные для благоустройства. Например, в прошлом году в «Свой вариант» жители активно вписывали сквер в микрорайоне «Солнечный город», благодаря чему в этом году сквер вынесли в отдельную категорию», – резюмировал Саляхутдинов.