В Казани ликвидирована подпольная нарколаборатория: организатор получил 16,5 лет строгого режима

news_top_970_100
Город
28 марта 2025  16:04

ФСБ России по Республике Татарстан пресекла деятельность криминального синтеза наркотиков, организованного на территории садового товарищества в Казани.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ в особо крупном размере). Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор организатору преступной лаборатории, назначив наказание в виде 16,5 лет колонии строгого режима.

Операция проведена совместными усилиями сотрудников ФСБ и правоохранительных органов. Изъято значительное количество запрещенных веществ и оборудования для их производства.

Расследование продолжается - не исключено, что к уголовной ответственности будут привлечены и другие участники преступной группы.

news_right_column_240_400
Новости
«Казаночка» встретится с «Энергией» в первом раунде плей-офф
Что необходимо сделать, чтобы татарстанцы читали больше?
В Свияжске почтили память художника Рашита Сафиуллина ретроспективной выставкой «Силуэты художника»
В Казани ликвидирована подпольная нарколаборатория: организатор получил 16,5 лет строгого режима
В Казани начальник антикоррупционного отдела задержан за взятку в 107 миллионов
В Татарстане активизировались клещи: зарегистрированы первые укусы
Ушел из жизни историк Айдар Ногманов – исследователь наследия Татарстана
Анна Литвинова: Нам всегда хочется понять, почему злодей стал таким