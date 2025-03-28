В Казани ликвидирована подпольная нарколаборатория: организатор получил 16,5 лет строгого режима

ФСБ России по Республике Татарстан пресекла деятельность криминального синтеза наркотиков, организованного на территории садового товарищества в Казани.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ в особо крупном размере). Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор организатору преступной лаборатории, назначив наказание в виде 16,5 лет колонии строгого режима.

Операция проведена совместными усилиями сотрудников ФСБ и правоохранительных органов. Изъято значительное количество запрещенных веществ и оборудования для их производства.

Расследование продолжается - не исключено, что к уголовной ответственности будут привлечены и другие участники преступной группы.