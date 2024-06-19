В Казани лучшими ТЦ признаны KazanMall и Мега

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Город
19 июня 2024  18:01
Автор:
Эндже Гарафиева

По результатам социологического исследования, проведенного агентством «Промрейтинг», KazanMall и Мега стали лучшими торгово-развлекательными центрами Казани.

Опрос проводился среди жителей города с учетом различных критериев – от внешнего вида до внутреннего наполнения и удобства. В сводном рейтинге KazanMall и Мега разделили первое место, получив 21,3 и 21,2 балла соответственно.

В категории «Выбор подростков» победителем стал KazanMall, который также признан самым инновационным и безопасным. Папы отдали предпочтение Меге, а мнения мам совпали с выбором их детей.

Отдельно опрашиваемые выделили лучшие ТРЦ по каким-то конкретным параметрам. Например, «Кольцо» признано самым удачно расположенным, «Мега» – с удобной парковкой, а «Корстон» – с лучшими развлечениями для взрослых.

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