В Казани любителей дрифта привлекли к ответственности за маневры перед Кремлем

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Город
15 января 2024  15:16
Автор:
Виктория Осинина

14 января в 22.25 в бот телеграмм канала Госавтоинспекции от неравнодушного подписчика поступила информация о том, что в центре Казани на Площади 1-го Мая «дрифтуют» несколько автомобилей. На отработку информации был направлен экипаж ДПС. Правоохранители обнаружили два автомобиля марки «ВАЗ-2107», которые к моменту их прибытия были припаркованы. Водители находились в салоне машин.

С помощью сотрудника дежурного отделения, путем просмотра камер наружного наблюдения, было установлено, что водители автомобилей «ВАЗ 2107», управляя машинами входили в управляемый занос (дрифт), создавали угрозу жизни и здоровью граждан, а также угрозу возникновения ДТП. В отношении водителей 23 и 24 лет составлены административные материалы по части 1 статьи 12.15 КОАП РФ (опасное вождение).

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