В Казани магазины оштрафовали на четверть миллиона рублей за продажу алкоголя детям

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Город
8 октября 2024  17:23

Прокуратура Московского района Казани провела проверку торговых точек и выявила нарушения закона о продаже алкоголя несовершеннолетним в пяти магазинах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники магазинов ООО «Мечта», ООО «Параллель», ООО «Карат» и ООО «Арслан» продали алкогольную продукцию несовершеннолетним.

В отношении должностных лиц возбуждены административные дела, по итогам рассмотрения которых каждый нарушитель оштрафован на 50 тысяч рублей. Общая сумма штрафа составила 250 тысяч рублей. Руководителям магазинов внесены представления об устранении нарушений.

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