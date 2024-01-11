В Казани «МАН» протаранил «Форд» на Чистопольской

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Город
11 января 2024  15:10
Автор:
Виктория Осинина

10 января в полдень 32-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «МАН» на улице Чистопольская (в нарушение п.9.2 ПДД) выехал на сторону дороги предназначенную для встречного движения, где протаранил «Форд», под управлением 55-летней женщины. Машина автоледи отлетела на попутный «Ниссан», под управлением 57-летней женщины. 

В результате происшествия водитель «Форда» и ее пассажирка 1943 г.р. с различными травмами были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, по окончании которого будет принято законное, процессуальное решение, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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