 В Казани медработникам вручили ключи от новых квартир в микрорайоне М-14
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В Казани медработникам вручили ключи от новых квартир в микрорайоне М-14

Дом расположен на улице Алексея Казем-Бека, 6.

Город
22 июня 2023  16:00
Автор:
Роза Габитова

В микрорайоне М-14 в Казани заселили новый многоквартирный жилой дом, который был построен по программе социальной ипотеки. Ключи от 30 квартир были вручены медицинским работникам. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

На торжественной церемонии присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр столицы Ильсур Метшин. 

Дом расположен на улице Алексея Казем-Бека, 6. Его построили за счет инвестиций Госжилфонда по программе социальной ипотеки. Квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы всей необходимой техникой и счетчиками учета воды и электроэнергии. 

Минниханов отметил, что микрорайон обеспечивает комфортное проживание для медицинских работников, а в республике будут продолжать улучшать жилищные условия для них.

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