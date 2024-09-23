В Казани меняется маршрут автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89

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Город
23 сентября 2024  11:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с работами по выносу водопровода на улице Чехова в Казани с 27 сентября меняются схемы движения пяти автобусных маршрутов.

Как сообщили в Комитете по транспорту города, коррективы коснутся маршрутов № 22, 28а, 30, 54 и 89. Теперь автобусы, следующие по этим маршрутам, будут объезжать участок на улице Чехова по улицам Николая Ершова, Вишневского и Лейтенанта Шмидта.

Изменения в движении автобусов будут действовать до завершения строительных работ. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

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В Казани меняется маршрут автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89
В Казани меняется маршрут автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89
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