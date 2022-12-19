В Казани мэр наградил деятелей науки и депутатов за добросовестную работу и помощь новым республикам

В Татрстане наградили деятелей науки. Награждение прошло на сессии Казанской городской Думы.

Указом президента республики Татарстан за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд награды «Почетный учитель республики Татарстан» удостоился Павел Шмаков, директор школы-интерната «Солнце».

«За многолетний плодотворный труд на благо Казани» благодарность выразили Ильсуру Хисматуллину, первому заместителю главы администрации Кировского и Московского районов.

Ильсур Метшин также наградил за заслуги в деле охраны здоровья населения Владимира Жаворонкова, заместитель министра здравоохранения Татарстана. Благодарностями от мэра Казани получили и Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма Казани.

Также благодарности получили активные казанцы, которые вносят вклад в организацию и сбор гуманитарной помощи для семей мобилизованных и нуждающихся жителей новых территорий. Такими стали Дина Лаврикова, генеральный директор акционерного общества «Нефис косметикс», Нозим Малаев, учредитель общества «Плодоовощная база», Владимир Малыгин, президент общества «Агава», Александр Дорофеев, частный предприниматель и другие.