 В Казани местный житель украл бывшую возлюбленную и угрожал ей расправой
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В Казани местный житель украл бывшую возлюбленную и угрожал ей расправой

Следственные органы завели на него уголовное дело.

Город
20 декабря 2021  16:42
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани 32-летний местный житель украл бывшую 22-летнюю возлюбленную и угрожал ей расправой. Следственный комитет по РТ возбудил по этому факту уголовное дело по статье «похищение человека». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, после того, как пара рассталась по инициативе девушки, мужчина начал следить за ней и угрожать. Постепенно мужчина становился все более неадекватным, и вечером 5 октября 2021 года он со своим другом задумал украсть бывшую девушку. 

В этот вечер он со знакомым встретил ее после работы, а после насильно затолкал в машину. Они отвезли девушку сначала на одну квартиру, потом на квартиру подозреваемого.

Мать быстро поняла, что с дочерью что-то произошло, и обратилась в полицию. Тогда девушка была освобождена, а подозреваемый задержаны.Причастность к совершению преступления злоумышленник не признал.

Сейчас он находится под домашним арестом, а расследование уголовного дела продолжается.

 

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