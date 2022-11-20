В Казани мобилизованные проходят обкатку новыми танками Т-14 «Армата»

На полигоне мобилизованных под Казанью были замечены новейшие танки Т-14 «Армата». Об этом сообщает Telegram-канал «Южный фронт».

На кадрах видео видно, как машина мчится по полигону, обгоняя идущих рядом солдат. Танк легко преодолевает грязевое месиво.

В посту отмечается, что видеозапись снята с тренировки мобилизованных «Отважных».

Т-14 — российский боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». В 2019 году он начал прохождение государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, российский боевой танк Т-14 на платформе «Армата» прошёл испытания в Сирийской Арабской Республике.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане мобилизованные граждане проходят обкатку танками на полигоне Казанского танкового училища.

Личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в уязвимые места танка. Также военные стреляли из автоматов АК-74, пулеметов ПК и совершенствовали навыки передвижения на поле боя.