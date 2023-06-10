В Казани мобилизованных и их родственников связал телемост

В Казани прошел телемост, с помощью которого мобилизованные смогли пообщаться со своими родными и родственниками. Об этом сообщает «Татар-информ».

Перед долгожданной встречей с мобилизованными их близкие собрались в актовом зале. Один из пришедших не пропускает ни один телемост – приезжает, чтобы поддержать своего друга, который находится в зоне СВО.

«Приветствую вас, огромное спасибо всему Татарстану. Мы всегда рады приветствовать наших жен и матерей. Очень рад, что есть возможность побеседовать с близкими», – сказал командир отряда.

Заместитель министра руда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева отметила, в свою очередь, что мобилизованные не брошены, о них постоянно заботятся и отдыхают.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанский мобилизованный, которых числился погибшим, вернулся домой. Военнослужащий вернулся в краткосрочный отпуск.