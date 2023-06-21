 В Казани могут назначить главного ландшафтного архитектора
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В Казани могут назначить главного ландшафтного архитектора

Сейчас ландшафтными проектами столицы РТ занимаются управление архитектуры и Институт развития города.

Город
21 июня 2023  15:30
Автор:
Валерий Саидов

В столице Татарстана может появиться главный ландшафтный архитектор. Соответствующая рекомендация прозвучала на летней архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги».

Главной причиной такого предложения в адрес Казани послужила ее актуальность в последнее время в связи с увеличением количества планируемых и реализуемых ландшафтных проектов, особе рекордный рост которых замечен в столице РТ.

«В России есть такая профессия, но, к сожалению, её нет ни в одном штатном расписании ни одной администрации государства, кроме Белгорода», – отметил главный ландшафтный архитектор «Таврида.АРТ» в г. Судак Игорь Сафиуллин.

Идею появления новой должности в Казани поддержала главный архитектор города Ильстяр Тухватуллина.

«Эта должность, действительно, востребована, и поэтому для нее нужна подходящая кандидатура, так как спектр профессии не ограничивается отдельными элементами проектов, а направлен на инфраструктуры в целом», – отметила Тухватуллина.

Сегодня ландшафтными проектами в столице РТ занимается городское управление архитектуры и отдел градоэкологического каркаса Института развития города.

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