В Казани молодой человек с фальшивым чеком вынес телевизор

news_top_970_100
Город
1 октября 2024  15:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Полиция Казани задержала 18-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении телевизора из комиссионного магазина путем предоставления фальшивого чека об оплате.

Инцидент произошел в конце сентября в Советском районе города. Молодой человек, войдя в доверие к продавцу, предъявил поддельный чек об оплате товара и беспрепятственно покинул магазин с телевизором стоимостью более 27 тысяч рублей.

Обман раскрылся, когда на счет магазина так и не поступили денежные средства за покупку. Продавец обратился с заявлением в полицию, и сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Азино-2» оперативно вышли на след злоумышленника.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого похищенный телевизор был изъят. В настоящее время молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование уголовного дела.

news_right_column_240_400
Новости
Минниханов обозначил приоритеты развития инфраструктуры в Татарстане
Полиция задержала мужчину, который ломал кресты в Татарстане
В Татарстане развивается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
В Татарстане ищут деньги на строительство второй очереди Вознесенского тракта
Гидрометцентр: что нас ждет зимой 2024-2025 в России?
Менеджер по туризму: Не откладывайте жизнь на потом!
На стройке в Татарстане обнаружена бригада нелегальных мигрантов
Как есть больше овощей и фруктов