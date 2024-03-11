В Казани молодой водитель сбил 76-летнего пешехода и скрылся с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Большая Красная и Жуковского. Пожилая женщина сообщила о том, что за 10 минут до этого времени владелец Mercedes сбил ее и уехал.

Пострадавшая горожанка сама вызвала медиков домой, вместе с машиной скорой помощи прибыл и экипаж ДПС.

Со слов женщины, она переходила проезжую часть по пешеходному переходу, но иномарка совершила наезд и скрылась с места происшествия.

Инспекторы начали розыск подозреваемого и в последствии задержали его с признаками алкогольного опьянения. Оказалось, что за рулем автомобиля был 25-летний казанец. После ДТП, испугавшись, он уехал домой и выпил. Вину не отрицает.

«В отношении водителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26 КОАП РФ (Отказ от прохождения медицинского освидетельствования) и по части 2 статьи 12.27 КОАП РФ (оставление места ДТП). Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения расследования по статье 12.24 КОАП РФ», – сообщили в городской Госавтоинспекции.