 В Казани может появиться центр фехтования
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В Казани может появиться центр фехтования

Проект по созданию профильного центра в столице Татарстана поддержала Международная федерация фехтования.

Город
23 декабря 2021  18:28
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани может появиться центр фехтования. Международная федерация фехтования поддержала проект по созданию профильного центра в столице Татарстана. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

«Мы сейчас проектируем центр фехтования. Международная федерация нас поддерживает», — заявил Леонов. 

По его словам, это очень долгий и деликатный процесс, потому что всегда нужно рассчитывать те ресурсы, которые необходимо вложить в объект.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Тукаевском районе Татарстана построят лыжный парк. В 2022 году на его территории установят освещение.

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