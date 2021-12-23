В Казани может появиться центр фехтования. Международная федерация фехтования поддержала проект по созданию профильного центра в столице Татарстана. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

«Мы сейчас проектируем центр фехтования. Международная федерация нас поддерживает», — заявил Леонов.

По его словам, это очень долгий и деликатный процесс, потому что всегда нужно рассчитывать те ресурсы, которые необходимо вложить в объект.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Тукаевском районе Татарстана построят лыжный парк. В 2022 году на его территории установят освещение.