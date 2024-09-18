В Казани мужчина до смерти избил пенсионера и получил 13 лет тюрьмы

В Татарстане вынесли приговор по делу о жестоком убийстве 75-летнего жителя Казани. Как установил суд, в феврале этого года 38-летний мужчина, находясь в гостях у знакомого на улице Закиева, в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с хозяином квартиры. В ходе ссоры он нанес множество ударов руками и ногами по голове и телу пенсионера, а также несколько раз прыгнул на его грудную клетку.

От полученных травм пожилой человек скончался на месте.

Отмечается, что потерпевший был инвалидом 3 группы в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. Его престарелый возраст и состояние здоровья не позволили ему оказать сопротивление агрессору.

Суд, учитывая позицию гособвинителя, признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и назначил ему 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.