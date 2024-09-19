В Казани мужчина домогался несовершеннолетней

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Город
19 сентября 2024  17:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают в социальных сетях, инцидент произошел в Казани. Неизвестный мужчина приставал к девочке. По словам очевидцев, ребенка спасли прохожие.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ход расследования находится на контроле у главы Следственного комитета России.

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