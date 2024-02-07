В Казани мужчина подозревается в покушении на убийство собственного ребенка

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Город
7 февраля 2024  16:23
Автор:
Виктория Осинина

7 февраля в Казани 35-летний мужчина выбросил из окна 5 этажа дочь 2022 года рождения. Ребенок упал в сугроб, после чего был доставлен в больницу, где у него диагностирован перелом руки и ушиб головного мозга.  

По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В настоящее время мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает  старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

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