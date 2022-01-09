В Казани мужчина разгромил несколько автомобилей топором

В Казани пьяный мужчина разнес несколько машин топором во дворе дома, его задержали местные жители. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Инцидент произошел на улице Зелинского, как утверждают жильцы дома, нетрезвый мужчина сначала ходил по улице крича различные угрозы, а уже затем перешёл к активным действиям. Разбив несколько машин, которые были припаркованы у дома.

Спустя какое-то время он был задержан самими местными жителями, которые и передали его в руки правоохранительных органов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что местные жители спасли тонущую собаку в Казани.