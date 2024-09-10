В Казани мужчина ворвался с ножом в салон связи

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Город
10 сентября 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который угрожал посетителям салона сотовой связи на улице Максимова, размахивая ножом, сообщает УМВД Казани.

Инцидент произошел накануне. Сотрудники торговой точки, став свидетелями опасного поведения мужчины, немедленно вызвали наряд полиции.

Прибывшие стражи порядка задержали нарушителя и изъяли нож. В отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей ответственности дебошира.

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