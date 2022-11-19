 В Казани на 5 месяцев изменится схема движения по Горьковскому шоссе
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В Казани на 5 месяцев изменится схема движения по Горьковскому шоссе

Это связано с проведением работ по выносу инженерных сетей.

Город
19 ноября 2022  12:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за 21 ноября до 14 апреля поменяется схема движения транспорта на Горьковского шоссе в районе пересечения с улицей Евгения Шварца. Это связано с выносом инженерных сетей из зоны реконструкции автодороги, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Движение будет закрыто в оба направления. Для проезда транспорта обустроены объездные дороги по три полосы в каждом направлении движения.

Ранее «КВ» сообщали, что реконструкцию Горьковского шоссе в Казани завершат через 2 года. Дорогу расширят до шести полос движения, а также здесь появятся развязки. В этом году на дорогу выделят 3,2 млрд рублей. Напомним, реконструкция Горьковского шоссе началась в этом году.

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