В Казани на 5 месяцев изменится схема движения по Горьковскому шоссе

В Казани за 21 ноября до 14 апреля поменяется схема движения транспорта на Горьковского шоссе в районе пересечения с улицей Евгения Шварца. Это связано с выносом инженерных сетей из зоны реконструкции автодороги, сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение будет закрыто в оба направления. Для проезда транспорта обустроены объездные дороги по три полосы в каждом направлении движения.

Ранее «КВ» сообщали, что реконструкцию Горьковского шоссе в Казани завершат через 2 года. Дорогу расширят до шести полос движения, а также здесь появятся развязки. В этом году на дорогу выделят 3,2 млрд рублей. Напомним, реконструкция Горьковского шоссе началась в этом году.