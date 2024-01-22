В Казани на Амирхана произошла крупная авария на водопроводной сети

Сегодня, 22 января, произошла авария на водопроводной сети 1994 года постройки по ул. Амирхана, 15.

В результате чего произошел излив на прилегающую к месту аварии территорию и ул.Амирхана. Движение автотранспорта на участке ул.Амирхана от ул.Четаева до ул.Чистопольская по направлению движения в сторону моста Миллениум временно ограничено.

Под отключение попали 5 многоквартирных домов по следующим адресам:

🔹 по ул. Чистопольская д. 61А, 61Б;

🔹 по ул. Амирхана д. 11, 13, 15.

Для устранения аварии задействовано 3 бригады аварийной службы и 16 единиц техники МУП "Водоканал".

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.