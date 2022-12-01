В Казани на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» собралось больше 1700 участников. Событие объединило известных экспертов в сфере архитектуры, дизайна и строительства из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и других городов России.

Мероприятие с дискуссией о том, каким должен быть «Город для молодежи» открыли мэр города Казани Ильсур Метшин, главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

«Именно молодое поколение носители новых технологий, идей. Именно молодежь предопределила как будет развиваться Казань. У меня, как у главы города одна из задач – чтобы магнит притяжения в город не угасал, для этого город должен быть удобным, технологичным, чтобы люди хотели здесь остаться», – сказал на открытии Метшин.

За три дня мероприятия пройдут десятки обсуждений, сессий, круглых столов и воркшопов на самые разные темы. Спикеры и участники обсудят каких молодежных пространств не хватает в Казани, какое жилье и работа привлекают молодых людей, что им необходимо в городе для стремительной и качественной самореализации.