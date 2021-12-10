В Казани на Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию

В Казани на пешеходной улице Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию.

В этом году декорация на центральной улице такая же, как и в последние три года. Ее украшают светодинамические арочные конструкции.

По всей всей длине улицы арки уже установлены, однако самую главную арку в начале Баумана еще не собрали.

Напомним, новогоднюю иллюминацию для главной улицы Казани разработала итальянская компания Festi Group, которая знаменита своими проектами во всем мире.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на Кремлевской впервые установят арки с новогодней иллюминацией.