 В Казани на Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
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В Казани на Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию

В этом году декорации такие же, как и в прошлые года.

Республика
10 декабря 2021  18:30
Автор:
Роза Габитова

В Казани на пешеходной улице Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. 

В этом году декорация на центральной улице такая же, как и в последние три года. Ее украшают светодинамические арочные конструкции. 

По всей всей длине улицы арки уже установлены, однако самую главную арку в начале Баумана еще не собрали. 

Напомним, новогоднюю иллюминацию для главной улицы Казани разработала итальянская компания Festi Group, которая знаменита своими проектами во всем мире.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на Кремлевской впервые установят арки с новогодней иллюминацией.

 

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