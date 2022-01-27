 В Казани на базе 7-й горбольницы открылся высокотехнологичный реабилитационный центр
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В Казани на базе 7-й горбольницы открылся высокотехнологичный реабилитационный центр

Пройти лечение в нем смогут не только пациенты клиники, но и все те, кому требуется высокотехнологичная реабилитация.

Город
27 января 2022  10:28
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани на базе 7-й горбольницы начал работать лечебно-реабилитационный центр, сообщает мэрия Казани.

В комплексе будут проходить реабилитацию люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, и те, кто перенес коронавирус. Лечиться в центре смогут не только пациенты клиники, но и все, кому требуется высокотехнологичная реабилитация.

В реабилитационном центре представлены современные медицинские технологии, такие как: экзокисть и экзоскелет, слинговая система передвижения больных и «умная палата». Это совершенно новое высокотехнологичное оборудование, где пациенты клиники будут восстанавливать способности для использования бытовых предметов.

 

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