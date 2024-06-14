В Казани на берегу Кабана появится новая мечеть: проект проходит антикоррупционную проверку

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Город
14 июня 2024  09:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана планируется возведение новой мечети на берегу Среднего Кабана. Она расположится в границах улиц Авангардной и Сормовской, занимая площадь 50 соток.

Соответствующее постановление исполкома города в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Проект планировки включает в себя зеленые зоны, улично-дорожные сети и само здание мечети.

Сперва разработают проектную документацию, затем ожидается само строительство объекта, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории.

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