В Казани на берегу Кабана появится новая мечеть: проект проходит антикоррупционную проверку

В столице Татарстана планируется возведение новой мечети на берегу Среднего Кабана. Она расположится в границах улиц Авангардной и Сормовской, занимая площадь 50 соток.

Соответствующее постановление исполкома города в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Проект планировки включает в себя зеленые зоны, улично-дорожные сети и само здание мечети.

Сперва разработают проектную документацию, затем ожидается само строительство объекта, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории.