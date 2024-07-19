В Казани на бескондукторную плату переводят трамвайный маршрут №7

МУП «Метроэлектротранс» сообщает, что с 22 июля трамвайный маршрут №7 переходит на бескондукторную систему оплаты проезда. Это 21 единица транспорта.

Таким образом, в Казани на 100% завершается переход на бескондукторную оплату на всем наземном электрическом транспорте.

С начала июня на бескондукторную систему оплаты перешли трамвайные маршруты №5 и 5а, а также троллейбусные маршруты №№ 1, 3, 5 и 8.

На линии будет усилена работа службы контрольно-ревизионного отдела предприятия. Контроль оплаты осуществляется при помощи переносного ревизорского валидатора.

Согласно правилам организации пассажирских перевозок, оплату проезда необходимо производить в течение одной остановки.