В Казани на билбордах разместили фото участников ВОВ

Как сообщает мэрия города, на 10 билбордах размещены фотографии участников Великой Отечественной войны, чья судьба связана с Казанью

Билборды размещены на магистралях и крупных улицах городах, таких как Чистопольская, Арбузова, Ямашева и других. Среди ветеранов, чьи фотографии разместили, такие люди, как: Александр Рубенович Шахназаров, Харис Салихович Салихов, Алексей Николаевич Комлев и Александр Михайлович Малов.

Фото: kzn.ru

Напомним, ранее в городе на билбордах разместили фотографии врачей, со словами благодарности. Акция была приурочена ко Дню работника скорой медицинской помощи.