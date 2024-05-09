В Казани на билбордах разместили фото участников ВОВ

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Город
9 мая 2024  12:05

Как сообщает мэрия города, на 10 билбордах размещены фотографии участников Великой Отечественной войны, чья судьба связана с Казанью

Билборды размещены на магистралях и крупных улицах городах, таких как Чистопольская, Арбузова, Ямашева и других. Среди ветеранов, чьи фотографии разместили, такие люди, как: Александр Рубенович Шахназаров, Харис Салихович Салихов, Алексей Николаевич Комлев и Александр Михайлович Малов.

Фото: kzn.ru

Напомним, ранее в городе на билбордах разместили фотографии врачей, со словами благодарности. Акция была приурочена ко Дню работника скорой медицинской помощи.

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