В Казани на дискуссии решат – нужна ли городам тотальная цифровизация

Завтра вечером в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет дискуссия о развитии татарстанских городов с помощью цифровых инноваций.

В число спикеров войдут замглавы Минцифры РТ Булат Габдрахманов, советник мэра Казани по цифровизации Максим Булатов, директор Института развития городов Алексей Горбунов и руководитель спецроектов в ИТ-парке Валерия Васильева.

На встрече обсудят, как цифровые проекты улучшают жизнь татарстанцев и влияют на городскую инфраструктуру – все ли города нуждаются в тотальной цифровизации.

В событии могут принять участие все желающие. Необходима регистрация.