В Казани на дорожную разметку выделят почти полмиллиарда рублей

«Весной наносится и дорожная разметка. В этом году на эти цели выделено 470 миллионов рублей из бюджета республики. Когда-то мы о таких цифрах и не мечтали. Это 400 тысяч квадратных метров площади, 90% дорожной разметки будет наноситься термопластиком», - прокомментировал он.

Дорожную разметку уже обновляют та на улицах Ершова и Большая Красная, а также проспектах Ямашева и Универсиады. В Казани с 15 апреля начался летний режим содержания дорог, в городе идет плановый ямочный ремонт дорог, очищаются ливневки, приводятся в порядок ограждения.