В Казани на дорожную разметку выделят почти полмиллиарда рублей

На нанесение дорожной разметки в столице РТ потратят 470 млн рублей. Такую сумму озвучил в ходе делового понедельника мэр города Ильсур Метшин.

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Республика
15 апреля 2024  12:15
Автор:
Владислав Косолапкин

«Весной наносится и дорожная разметка. В этом году на эти цели выделено 470 миллионов рублей из бюджета республики. Когда-то мы о таких цифрах и не мечтали. Это 400 тысяч квадратных метров площади, 90% дорожной разметки будет наноситься термопластиком», - прокомментировал он.

Дорожную разметку уже обновляют та на улицах Ершова и Большая Красная, а также проспектах Ямашева и Универсиады. В Казани с 15 апреля начался летний режим содержания дорог, в городе идет плановый ямочный ремонт дорог, очищаются ливневки, приводятся в порядок ограждения.

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