 В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова
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В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова

Причина перекрытия дороги — обустройство трассы электрокабеля к жилому дому.

Город
25 сентября 2022  13:47
Автор:
Роза Габитова

В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Так, с 29 сентября по 10 октября будет перекрыто движение по тротуарам возле Тукая, 86 и на пересечении улиц Ахтямова и Тукая возле дома № 18а на Ахтямова, там же будет закрыт проезд. 

Причина ограничения движения — обустройство трассы электрокабеля к жилому дому на Тукая.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани полностью перекрыли движение транспорта по мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева.

 

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В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова