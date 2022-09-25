В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Так, с 29 сентября по 10 октября будет перекрыто движение по тротуарам возле Тукая, 86 и на пересечении улиц Ахтямова и Тукая возле дома № 18а на Ахтямова, там же будет закрыт проезд.

Причина ограничения движения — обустройство трассы электрокабеля к жилому дому на Тукая.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани полностью перекрыли движение транспорта по мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева.