В Казани на Ершова завершился ремонт дороги

В Казани на улице Ершова завершился ремонт дороги протяженностью 1,7 км. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

На данном участке был уложен верхний слой асфальта площадью 45 тыс. кв. метров , установлены бортовые камни, также сделали новый тротуар и провели ремонт тротуаров на площади 2,2 тыс. кв. метров.

На Ершова появился 221 дорожный знак, дорожная разметка, два остановочных павильона, один светофор и ограждения.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане продолжается капитальный ремонт дороги Челны — Иштеряково.