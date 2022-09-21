 В Казани на Ершова завершился ремонт дороги
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В Казани на Ершова завершился ремонт дороги

На данном участке установили 221 дорожный знак.

Город
21 сентября 2022  19:20
Автор:
Роза Габитова

В Казани на улице Ершова завершился ремонт дороги протяженностью 1,7 км. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

На данном участке был уложен верхний слой асфальта площадью 45 тыс. кв. метров , установлены бортовые камни, также сделали новый тротуар и провели ремонт тротуаров на площади 2,2 тыс. кв. метров. 

На Ершова появился 221 дорожный знак, дорожная разметка, два остановочных павильона, один светофор и ограждения.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане продолжается капитальный ремонт дороги Челны — Иштеряково.

 

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